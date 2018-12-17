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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетик
Алавес - Атлетик: обзор матча 17 декабря 2018
Алавес
17.12.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетик
Желтая карточка
Борха
87'
Замена
Бурги
️️️️
Джони
85'
74'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Борха
️️️️
И. Гомес
73'
68'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Адурис
62'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Кордоба
Желтая карточка
Р. Дуарте
58'
48'
Желтая карточка
И. Мартинес
Замена
Р. Собрино
️️️️
Д. Гуидетти
46'
14'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-2-1-3
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
3
Марипан
23
Наварро
17
Пина
19
Гарсия
24
Джони
11
Гомес
11
Гуидетти
9
Кальери
4-3-1-2
1
Эррерин
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Сусаета
7
Эчебаррия
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
14
Гарсия
20
Адурис
24
Джони
18
Бурги
18
Бурги
24
Джони
11
Гуидетти
19
Собрино
19
Собрино
11
Гуидетти
11
Гомес
17
Борха
17
Борха
11
Гомес
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
14
Кордоба
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Кордоба
20
Адурис
9
Уильямс
9
Уильямс
20
Адурис
Остались в запасе
Алавес
Атлетик
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Алавес - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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