Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Dennis Iapichino - статистика

#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
13
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Санкт-Галлен
4 : 0
29.05.2023
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Сьон
1 : 2
25.05.2023
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Сьон
0 : 2
21.05.2023
Янг Бойз
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Серветт
5 : 0
13.05.2023
Сьон
47' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Цюрих
2 : 2
30.04.2023
Сьон
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
1 : 2
27.04.2023
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Люцерн
1 : 2
02.04.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Сьон
1 : 2
18.03.2023
Грассхоппер
1' - 79'
37'
65'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Янг Бойз
4 : 0
11.03.2023
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Сьон
1 : 1
05.03.2023
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Базель
3 : 1
11.02.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
0 : 1
05.02.2023
Цюрих
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Сьон
2 : 7
12.11.2022
Санкт-Галлен
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Янг Бойз
1 : 1
22.10.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
1 : 0
18.10.2022
Сьон
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
2 : 0
15.10.2022
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
4 : 4
08.10.2022
Сьон
59' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 3
02.10.2022
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Санкт-Галлен
1 : 2
10.09.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
2 : 1
03.09.2022
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Люцерн
2 : 0
27.08.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Сьон
2 : 2
13.08.2022
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
0 : 3
07.08.2022
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
0 : 0
30.07.2022
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Сьон
0 : 3
24.07.2022
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
2 : 3
17.07.2022
Сьон
1' - 71'
Главные новости
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
4
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
16
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
23
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
25
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+