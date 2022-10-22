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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Сьон
Янг Бойз - Сьон: обзор матча 22 октября 2022
Янг Бойз
22.10.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сьон
64'
Ж. Нсаме (П)
52'
М. Балотелли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Сьон
90'
+2
Замена
К. Буа
️️️️
И. Шуареф
90'
+1
Желтая карточка
В. Сиприен
Замена
С. Лаупер
️️️️
В. Сьерро
86'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Ж. Нсаме
86'
71'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
М. Балотелли
64'
Желтая карточка
Ж. Шмид
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Нсаме
64'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Л. Бенито
62'
Замена
М. Элиа
️️️️
С. Иттен
62'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Балотелли
Желтая карточка
С. Иттен
48'
23'
Желтая карточка
Н. Сайнтини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
4
Венсан Сьерро
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
4-1-3-2
16
фон Бальмус
23
Бенито
28
Лустенбергер
15
Зесигер
27
Блум
30
Имери
4
Сьерро
32
Ридер
16
Фасснахт
10
Иттен
17
Нсаме
3-4-1-2
13
Линднер
14
Лаванчи
39
Сайнтини
2
Шмид
31
Поа
8
Гргич
25
Сиприен
8
Балтасар
76
Итаитинга
45
Балотелли
7
Шуареф
23
Бенито
25
Гарсия
25
Гарсия
23
Бенито
4
Сьерро
30
Лаупер
30
Лаупер
4
Сьерро
17
Нсаме
99
Монтейру
99
Монтейру
17
Нсаме
10
Иттен
12
Элиа
12
Элиа
10
Иттен
7
Шуареф
33
Буа
33
Буа
7
Шуареф
45
Балотелли
81
Стоилькович
81
Стоилькович
45
Балотелли
Остались в запасе
Янг Бойз
Сьон
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Янг Бойз - Сьон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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