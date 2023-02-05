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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Цюрих
Сьон - Цюрих: обзор матча 05 февраля 2023
Сьон
05.02.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Цюрих
59'
Д. Окита (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Цюрих
87'
Замена
Л. Камбери
️️️️
Б. Омераджич
87'
Замена
С. Сейлер
️️️️
А. Маркезано
Замена
D. Iapichino
️️️️
Балтасар
78'
Замена
Г. Карлен
️️️️
И. Шуареф
78'
Желтая карточка
Д. Сио
73'
Замена
Д. Сио
️️️️
Л. Дзуффи
69'
Замена
K. Halabaku
️️️️
К. Буа
69'
64'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Р. Шимич
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Окита
Желтая карточка
К. Буа
53'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
46'
36'
Желтая карточка
Р. Шимич
32'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
Итаитинга
28'
27'
Желтая карточка
Б. Омераджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
44
Alexandre Nsakala
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
3-4-1-2
13
Линднер
2
Шмид
3
Циглер
14
Лаванчи
8
Балтасар
33
Буа
7
Дзуффи
31
Поа
76
Итаитинга
8
7
Шуареф
3-4-2-1
25
Брехнер
4
Омераджич
25
Катич
5
Алити
28
Бораниясевич
21
Джемаили
19
Маркезано
44
Конде
14
Окита
3
Герреро
9
Шимич
8
Балтасар
19
19
8
Балтасар
7
Дзуффи
13
Сио
13
Сио
7
Дзуффи
33
Буа
29
29
33
Буа
7
Шуареф
11
Карлен
11
Карлен
7
Шуареф
4
Омераджич
2
Камбери
2
Камбери
4
Омераджич
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
19
Маркезано
8
Сейлер
8
Сейлер
19
Маркезано
9
Шимич
27
Рохнер
27
Рохнер
9
Шимич
Остались в запасе
Сьон
Цюрих
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
44
Alexandre Nsakala
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Живко Костадинович
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
44
Alexandre Nsakala
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Сьон - Цюрих
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
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