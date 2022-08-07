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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Сьон
Цюрих - Сьон: обзор матча 07 августа 2022
Цюрих
07.08.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Сьон
57'
Итаитинга
64'
Итаитинга
68'
Ф. Стоилькович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Сьон
90'
+1
Замена
Ж. Шмид
️️️️
Балтасар
Желтая карточка
О. Селнаэс
87'
Замена
А. Маркезано
️️️️
А. Герреро
78'
Замена
И. Сантини
️️️️
В. Гнонто
78'
77'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ф. Стоилькович
77'
Замена
И. Шуареф
️️️️
К. Буа
77'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
Итаитинга
Замена
К. Метс
️️️️
Б. Омераджич
73'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Ш. Конде
73'
68'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
К. Буа
64'
ГОЛ! 0:2!
Итаитинга
Пас отдал
Н. Лаванчи
57'
ГОЛ! 0:1!
Итаитинга
Желтая карточка
М. Криезиу
49'
Желтая карточка
В. Гнонто
33'
12'
Желтая карточка
А. Гргич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Донис Авдияй
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
33
Кевин Буа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Балтасар
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Карол Метс
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
3-2-3-2
25
Брехнер
4
Омераджич
5
Алити
31
Криезиу
44
Конде
28
Бораниясевич
10
Авдияй
7
Красники
3
Герреро
15
Айегун
29
Гнонто
3-4-1-2
13
Линднер
14
Лаванчи
39
Сайнтини
15
Каваре
8
Гргич
31
Поа
8
Балтасар
33
Буа
76
Итаитинга
81
Стоилькович
8
44
Конде
10
Селнаэс
10
Селнаэс
44
Конде
4
Омераджич
5
Метс
5
Метс
4
Омераджич
3
Герреро
19
Маркезано
19
Маркезано
3
Герреро
29
Гнонто
18
Сантини
18
Сантини
29
Гнонто
8
Балтасар
2
Шмид
2
Шмид
8
Балтасар
76
Итаитинга
7
Дзуффи
7
Дзуффи
76
Итаитинга
33
Буа
7
Шуареф
7
Шуареф
33
Буа
81
Стоилькович
11
Карлен
11
Карлен
81
Стоилькович
Остались в запасе
Цюрих
Сьон
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Людовик Маньин
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Цюрих - Сьон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
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