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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Сьон
Санкт-Галлен - Сьон: обзор матча 29 мая 2023
Санкт-Галлен
29.05.2023, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Сьон
5'
Э. Латте-Лат
21'
Э. Латте-Лат
45+2'
Ю. Фон Мос
89'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Сьон
ГОЛ! 4:0!
Ч. Аколо
Пас отдал
Ж. Квинтийя
89'
Желтая карточка
В. Геббельс
86'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Э. Латте-Лат
71'
70'
Замена
Я. Фортюн
️️️️
И. Шуареф
70'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Д. Сио
62'
Замена
К. Буа
️️️️
Н. Сайнтини
61'
Желтая карточка
M. Araz
56'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
Замена
А. Вальчи
️️️️
Л. Стержиу
56'
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
П. Суттер
52'
Замена
К. Витциг
️️️️
Г. Карлен
52'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Ю. Фон Мос
52'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Фон Мос
Пас отдал
П. Суттер
45'
+2
31'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
K. Halabaku
ГОЛ! 2:0!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
А. Шмидт
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
Ч. Аколо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Сьон
25
Shaban Kuquku
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
4
Гора Диуф
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
2-3-3-2
1
Зиги
6
Маглица
20
Стержиу
88
Квинтийя
16
Гертлер
6
Суттер
81
Фон Мос
13
Карлен
22
Шмидт
29
Латте-Лат
77
Аколо
4-2-4
12
14
Лаванчи
3
Циглер
39
Сайнтини
19
8
Гргич
8
Балтасар
7
Шуареф
13
Сио
29
8
20
Стержиу
5
Вальчи
5
Вальчи
20
Стержиу
81
Фон Мос
21
Гуйемено
21
Гуйемено
81
Фон Мос
6
Суттер
4
Стильхарт
4
Стильхарт
6
Суттер
13
Карлен
7
Витциг
7
Витциг
13
Карлен
29
Латте-Лат
69
Геббельс
69
Геббельс
29
Латте-Лат
39
Сайнтини
33
Буа
33
Буа
39
Сайнтини
29
7
Дзуффи
7
Дзуффи
29
13
Сио
11
Карлен
11
Карлен
13
Сио
7
Шуареф
9
Фортюн
9
Фортюн
7
Шуареф
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Сьон
25
Лукаш Ватковяк
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
25
Shaban Kuquku
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
4
Гора Диуф
ЦЗ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Остались в запасе
25
Shaban Kuquku
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
4
Гора Диуф
ЦЗ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Санкт-Галлен - Сьон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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