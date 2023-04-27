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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Базель
Сьон - Базель: обзор матча 27 апреля 2023
Сьон
27.04.2023, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Базель
45+4'
Д. Сио
17'
А. Зекири
40'
Д. Ндой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Базель
87'
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Зекири
85'
Желтая карточка
С. Лопес
73'
Замена
С. Лопес
️️️️
Л. Миллар
Замена
И. Шуареф
️️️️
Я. Фортюн
72'
66'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
А. Пельмар
Желтая карточка
M. Araz
64'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
Д. Вилль Поа
60'
Желтая карточка
Балтасар
56'
47'
Желтая карточка
А. Пельмар
46'
Замена
М. Сальви
️️️️
М. Хитц
ГОЛ! 1:2!
Д. Сио
Пас отдал
Балтасар
45'
+4
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ндой
Пас отдал
М. Ланг
Замена
А. Гргич
️️️️
Д. Каваре
29'
Желтая карточка
К. Буа
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Зекири
Пас отдал
А. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
4-3-3
18
Фикеншер
15
Каваре
2
Шмид
39
Сайнтини
14
Лаванчи
8
Балтасар
31
Поа
33
Буа
8
9
Фортюн
13
Сио
3-3-2-2
1
Хитц
5
Ланг
4
Нуху
3
Пельмар
17
Диуф
18
Бюргер
34
Джака
14
Ндой
17
Миллар
11
Амдуни
9
Зекири
31
Поа
7
Дзуффи
7
Дзуффи
31
Поа
15
Каваре
8
Гргич
8
Гргич
15
Каваре
9
Фортюн
7
Шуареф
7
Шуареф
9
Фортюн
1
Хитц
13
Сальви
13
Сальви
1
Хитц
3
Пельмар
33
Калафьори
33
Калафьори
3
Пельмар
17
Миллар
18
Лопес
18
Лопес
17
Миллар
9
Зекири
21
Финк
21
Финк
9
Зекири
Остались в запасе
Сьон
Базель
12
Alexandros Safarikas
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
12
Уго Новоа
ПВ
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
12
Alexandros Safarikas
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Сьон - Базель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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