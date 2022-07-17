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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Сьон
Лугано - Сьон: обзор матча 17 июля 2022
Лугано
17.07.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Сьон
61'
Д. Саббатини
43'
Ф. Дапрела (АГ)
59'
Д. Каваре
85'
Ж. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Сьон
90'
+4
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
Балтасар
85'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Шмид
Пас отдал
Д. Вилль Поа
Замена
Б. Бабич
️️️️
Х. Маю
73'
72'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ф. Стоилькович
71'
Замена
К. Буа
️️️️
А. Гргич
71'
Замена
Ж. Шмид
️️️️
D. Iapichino
ГОЛ! 1:2!
Д. Саббатини
Пас отдал
Ж. Целар
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Каваре
Замена
М. Боттани
️️️️
М. Хайле-Селасси
58'
Красная карточка
Ф. Дапрела
57'
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Дапрела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
22
Адриан Дюррер
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Лугано
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
43
Luca Molino
ЦЗ
45
Michel De Jesus Sousa
ЦП
42
Mohamad Alshikh
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
41
Noah De Queiroz
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
4-1-2-3
1
Сайпи
16
Валенсуэла
3
Циглер
17
Маи
5
Дапрела
20
Думбия
14
Маю
14
Саббатини
9
Целар
7
Хайле-Селасси
22
Дюррер
4-3-1-2
13
Линднер
14
Лаванчи
39
Сайнтини
15
Каваре
19
8
Балтасар
8
Гргич
31
Поа
76
Итаитинга
81
Стоилькович
8
14
Маю
27
Бабич
27
Бабич
14
Маю
7
Хайле-Селасси
10
Боттани
10
Боттани
7
Хайле-Селасси
8
Гргич
33
Буа
33
Буа
8
Гргич
8
Балтасар
7
Дзуффи
7
Дзуффи
8
Балтасар
19
2
Шмид
2
Шмид
19
81
Стоилькович
11
Карлен
11
Карлен
81
Стоилькович
Остались в запасе
Лугано
Сьон
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
43
Luca Molino
ЦЗ
45
Michel De Jesus Sousa
ЦП
42
Mohamad Alshikh
ЦП
33
Alessandro Casciato
ЦФ
41
Noah De Queiroz
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
18
Кевин Фикеншер
ВР
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
43
Luca Molino
ЦЗ
45
Michel De Jesus Sousa
ЦП
42
Mohamad Alshikh
ЦП
33
Alessandro Casciato
ЦФ
41
Noah De Queiroz
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Лугано - Сьон
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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0 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
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