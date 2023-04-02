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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Сьон
Люцерн - Сьон: обзор матча 02 апреля 2023
Люцерн
02.04.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Сьон
80'
М. Фридек
50'
Д. Сио
90+5'
К. Буа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Сьон
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
К. Буа
Пас отдал
Итаитинга
Желтая карточка
S. Ottiger
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Фридек
80'
76'
Замена
M. Araz
️️️️
М. Балотелли
75'
Желтая карточка
Д. Каваре
Замена
S. Ottiger
️️️️
М. Дрегер
74'
Желтая карточка
М. Майер
64'
Вторая желтая
М. Майер
64'
64'
Замена
К. Буа
️️️️
И. Шуареф
Замена
П. Шурпф
️️️️
Д. Соргич
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сио
Пас отдал
Итаитинга
36'
Желтая карточка
М. Балотелли
Желтая карточка
Л. Жакес
36'
2'
Желтая карточка
Р. Циглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
12
Alexandros Safarikas
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лорец
37
Дрегер
30
Бека
14
Жакес
20
Дорн
30
Яшари
16
Белоко
17
Фридек
7
Майер
39
Соргич
11
3-2-1-3
13
Линднер
3
Циглер
2
Шмид
15
Каваре
31
Поа
7
Дзуффи
76
Итаитинга
13
Сио
45
Балотелли
7
Шуареф
37
Дрегер
2
2
37
Дрегер
39
Соргич
11
Шурпф
11
Шурпф
39
Соргич
7
Шуареф
33
Буа
33
Буа
7
Шуареф
45
Балотелли
8
8
45
Балотелли
Остались в запасе
Люцерн
Сьон
15
Марко Бюрх
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
69
Софьян Шадер
ЛВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
18
Кевин Фикеншер
ВР
12
Alexandros Safarikas
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
15
Марко Бюрх
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
69
Софьян Шадер
ЛВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
12
Alexandros Safarikas
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Люцерн - Сьон
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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