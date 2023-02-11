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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Сьон
Базель - Сьон: обзор матча 11 февраля 2023
Базель
11.02.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Сьон
36'
А. Зекири
61'
З. Амдуни
70'
У. Новоа
15'
M. Araz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Сьон
Замена
К. Сене
️️️️
З. Амдуни
90'
Замена
С. Лопес
️️️️
У. Новоа
90'
84'
Замена
К. Буа
️️️️
Итаитинга
Замена
А. Каде
️️️️
Д. Ндой
83'
Замена
Т. Джака
️️️️
А. Зекири
76'
Замена
В. Бюргер
️️️️
А. Диуф
76'
74'
Замена
Г. Карлен
️️️️
M. Araz
74'
Замена
K. Halabaku
️️️️
Д. Вилль Поа
ГОЛ! 3:1!
У. Новоа
Пас отдал
А. Зекири
70'
ГОЛ! 2:1!
З. Амдуни
Пас отдал
У. Новоа
61'
55'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
ГОЛ! 1:1!
А. Зекири
Пас отдал
З. Амдуни
36'
15'
ГОЛ! 0:1!
M. Araz
Пас отдал
Д. Вилль Поа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Балтасар
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
4-2-2-2
1
Хитц
33
Калафьори
3
Пельмар
4
Нуху
5
Ланг
17
Диуф
20
Фрай
12
Новоа
14
Ндой
9
Зекири
11
Амдуни
3-4-1-2
13
Линднер
14
Лаванчи
2
Шмид
3
Циглер
8
Гргич
31
Поа
8
Балтасар
25
Сиприен
76
Итаитинга
8
7
Шуареф
12
Новоа
18
Лопес
18
Лопес
12
Новоа
17
Диуф
18
Бюргер
18
Бюргер
17
Диуф
9
Зекири
34
Джака
34
Джака
9
Зекири
14
Ндой
30
Каде
30
Каде
14
Ндой
11
Амдуни
9
Сене
9
Сене
11
Амдуни
76
Итаитинга
33
Буа
33
Буа
76
Итаитинга
8
11
Карлен
11
Карлен
8
31
Поа
29
29
31
Поа
Остались в запасе
Базель
Сьон
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Базель - Сьон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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