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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Грассхоппер
Сьон - Грассхоппер: обзор матча 18 марта 2023
Сьон
18.03.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Грассхоппер
37'
Итаитинга
22'
М. Шабани
71'
Г. Шеттине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Грассхоппер
90'
+5
Замена
П. Пушич
️️️️
Г. Шеттине
90'
+3
Замена
Г. Марграйтер
️️️️
Х. Кавабе
Желтая карточка
М. Балотелли
87'
Желтая карточка
Р. Циглер
84'
Замена
K. Halabaku
️️️️
Н. Лаванчи
84'
Замена
J. Aguilar Martinez
️️️️
D. Iapichino
79'
Замена
Д. Каваре
️️️️
Д. Вилль Поа
79'
73'
Желтая карточка
Х. Кавабе
71'
ГОЛ! 1:2!
Г. Шеттине
Пас отдал
К. Херц
68'
Замена
Г. Моранди
️️️️
Ш. Демхасадж
68'
Замена
А. Абраши
️️️️
М. Шабани
Желтая карточка
D. Iapichino
65'
64'
Желтая карточка
Т. Рибейру
Желтая карточка
Н. Лаванчи
60'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
В. Сиприен
46'
ГОЛ! 1:1!
Итаитинга
Пас отдал
D. Iapichino
37'
32'
Желтая карточка
Г. Шеттине
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Шабани
Пас отдал
Г. Шеттине
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
4-3-1-2
13
Линднер
2
Шмид
3
Циглер
19
14
Лаванчи
31
Поа
25
Сиприен
8
Гргич
76
Итаитинга
7
Шуареф
45
Балотелли
4-3-3
99
Морейра
20
Лосли
16
Рибейру
77
Болла
15
Секо
24
Херц
6
Кавабе
31
Шмид
9
Демхасадж
37
Шабани
7
Шеттине
31
Поа
15
Каваре
15
Каваре
31
Поа
25
Сиприен
7
Дзуффи
7
Дзуффи
25
Сиприен
19
0
0
19
14
Лаванчи
29
29
14
Лаванчи
6
Кавабе
33
Марграйтер
33
Марграйтер
6
Кавабе
37
Шабани
6
Абраши
6
Абраши
37
Шабани
7
Шеттине
70
Пушич
70
Пушич
7
Шеттине
9
Демхасадж
11
Моранди
11
Моранди
9
Демхасадж
Остались в запасе
Сьон
Грассхоппер
18
Кевин Фикеншер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
71
Джастин Хаммел
ВР
70
Теруки Хара
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
70
Теруки Хара
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Сьон - Грассхоппер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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Сьон
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21.11.2026
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0 : 4
07.11.2026
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1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
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