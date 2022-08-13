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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Грассхоппер
Сьон - Грассхоппер: обзор матча 13 августа 2022
Сьон
13.08.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Грассхоппер
22'
Ф. Стоилькович
67'
Д. Вилль Поа
56'
Т. Рибейру
63'
Р. Дадашов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Грассхоппер
83'
Желтая карточка
Наджак
74'
Желтая карточка
Ф. Момо
74'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Ф. Момо
ГОЛ! 2:2!
Д. Вилль Поа
67'
66'
Замена
Наджак
️️️️
Т. Рибейру
Замена
И. Шуареф
️️️️
Итаитинга
66'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ф. Стоилькович
66'
63'
ГОЛ! 1:2!
Р. Дадашов
Пас отдал
Т. Рибейру
Замена
Ж. Шмид
️️️️
К. Буа
59'
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Рибейру
Пас отдал
П. Пушич
Красная карточка
Д. Каваре
54'
Желтая карточка
Ф. Стоилькович
52'
46'
Замена
П. Пушич
️️️️
Ц. Вильям Нденг
46'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
М. Шабани
ГОЛ! 1:0!
Ф. Стоилькович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
33
Кевин Буа
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
20
Ники Клещенко
ЛВ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
8
Дион Какури
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
25
Наджак
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
3-4-1-2
13
Линднер
39
Сайнтини
15
Каваре
14
Лаванчи
33
Буа
8
Гргич
8
Балтасар
31
Поа
76
Итаитинга
8
81
Стоилькович
3-2-5
99
Морейра
15
Секо
20
Лосли
77
Болла
24
Херц
31
Шмид
11
Моранди
22
Момо
37
Шабани
7
Нденг
16
Рибейру
33
Буа
2
Шмид
2
Шмид
33
Буа
81
Стоилькович
11
Карлен
11
Карлен
81
Стоилькович
76
Итаитинга
7
Шуареф
7
Шуареф
76
Итаитинга
7
Нденг
70
Пушич
70
Пушич
7
Нденг
16
Рибейру
25
Наджак
25
Наджак
16
Рибейру
37
Шабани
9
Дадашов
9
Дадашов
37
Шабани
22
Момо
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
22
Момо
Остались в запасе
Сьон
Грассхоппер
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
20
Ники Клещенко
ЛВ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
71
Джастин Хаммел
ВР
8
Дион Какури
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
20
Ники Клещенко
ЛВ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
8
Дион Какури
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Сьон - Грассхоппер
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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Сьон
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0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
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Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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2 : 1
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
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