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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Сьон
Янг Бойз - Сьон: обзор матча 11 марта 2023
Янг Бойз
11.03.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Сьон
2'
М. Элиа
38'
М. Элиа
65'
Ф. Ридер
86'
Ф. Ридер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Сьон
ГОЛ! 4:0!
Ф. Ридер
Пас отдал
С. Лаупер
86'
82'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
А. Гргич
82'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Итаитинга
76'
Замена
К. Буа
️️️️
И. Шуареф
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
М. Элиа
75'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
У. Гарсия
70'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
К. Фасснахт
70'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Ридер
Пас отдал
Ж. Нсаме
65'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
С. Иттен
64'
Замена
К. Масейрас
️️️️
Л. Блум
64'
58'
Замена
K. Halabaku
️️️️
M. Araz
Желтая карточка
Л. Блум
49'
ГОЛ! 2:0!
М. Элиа
Пас отдал
С. Иттен
38'
25'
Красная карточка
Д. Сио
21'
Желтая карточка
И. Шуареф
ГОЛ! 1:0!
М. Элиа
Пас отдал
К. Фасснахт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
8
Балтасар
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
4-1-3-2
1
Расьоппи
25
Гарсия
28
Лустенбергер
15
Зесигер
27
Блум
30
Имери
30
Лаупер
32
Ридер
16
Фасснахт
12
Элиа
10
Иттен
4-2-1-3
13
Линднер
14
Лаванчи
3
Циглер
19
39
Сайнтини
25
Сиприен
8
Гргич
76
Итаитинга
7
Шуареф
13
Сио
8
27
Блум
23
Масейрас
23
Масейрас
27
Блум
25
Гарсия
77
Ррудхани
77
Ррудхани
25
Гарсия
16
Фасснахт
23
Угринич
23
Угринич
16
Фасснахт
10
Иттен
17
Нсаме
17
Нсаме
10
Иттен
12
Элиа
99
Монтейру
99
Монтейру
12
Элиа
8
Гргич
31
Поа
31
Поа
8
Гргич
7
Шуареф
33
Буа
33
Буа
7
Шуареф
8
29
29
8
76
Итаитинга
11
Карлен
11
Карлен
76
Итаитинга
Остались в запасе
Янг Бойз
Сьон
1
Марвин Келлер
ВР
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Балтасар
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Балтасар
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Янг Бойз - Сьон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
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