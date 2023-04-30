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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Сьон
Цюрих - Сьон: обзор матча 30 апреля 2023
Цюрих
30.04.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Сьон
25'
Б. Джемаили (П)
78'
Б. Джемаили (П)
20'
Я. Фортюн
44'
В. Сиприен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Сьон
Желтая карточка
Ф. Рохнер
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Шмид
Желтая карточка
C. Ligue
90'
+4
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
85'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Омераджич
80'
78'
Желтая карточка
Д. Сио
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Джемаили
78'
Пенальти не реализован!
Б. Джемаили
77'
Замена
C. Ligue
️️️️
Д. Окита
73'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
И. Мэттью
73'
69'
Замена
A. Safarikas
️️️️
К. Фикеншер
66'
Замена
Д. Сио
️️️️
Г. Карлен
65'
Замена
K. Halabaku
️️️️
И. Шуареф
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Маркезано
61'
60'
Желтая карточка
Г. Карлен
Желтая карточка
М. Криезиу
60'
46'
Замена
А. Гргич
️️️️
D. Iapichino
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Ш. Конде
46'
44'
ГОЛ! 1:2!
В. Сиприен
25'
Желтая карточка
Р. Циглер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Джемаили
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
Я. Фортюн
Пас отдал
Р. Циглер
Желтая карточка
Ш. Конде
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Гора Диуф
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
27
Abdel Rachid Zagré
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
3-1-4-2
25
Брехнер
4
Омераджич
2
Камбери
31
Криезиу
18
Мэттью
44
Конде
21
Джемаили
19
Маркезано
28
Бораниясевич
3
Герреро
14
Окита
4-1-5
18
Фикеншер
14
Лаванчи
3
Циглер
4
Диуф
2
Шмид
25
Сиприен
27
9
Фортюн
8
7
Шуареф
11
Карлен
4
Омераджич
16
Хорншух
16
Хорншух
4
Омераджич
18
Мэттью
10
Селнаэс
10
Селнаэс
18
Мэттью
19
Маркезано
7
Красники
7
Красники
19
Маркезано
44
Конде
27
Рохнер
27
Рохнер
44
Конде
14
Окита
20
20
14
Окита
18
Фикеншер
12
12
18
Фикеншер
19
19
8
Гргич
8
Гргич
7
Шуареф
29
29
7
Шуареф
11
Карлен
13
Сио
13
Сио
11
Карлен
Остались в запасе
Цюрих
Сьон
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Остались в запасе
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Цюрих - Сьон
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
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01.11.2026
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Цюрих
2 : 1
24.10.2026
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Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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0 : 0
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Информация о матче
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