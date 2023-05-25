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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Люцерн
Сьон - Люцерн: обзор матча 25 мая 2023
Сьон
25.05.2023, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Люцерн
15'
А. Гргич (П)
52'
П. Шурпф
75'
С. Шадер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Люцерн
82'
Замена
Л. Жакес
️️️️
И. Бека
Замена
Г. Карлен
️️️️
И. Шуареф
82'
75'
ГОЛ! 1:2!
С. Шадер
Пас отдал
П. Дорн
72'
Замена
A. Abubakar
️️️️
Л. Виллигер
Замена
K. Halabaku
️️️️
К. Буа
67'
Красная карточка
Д. Вилль Поа
66'
62'
Замена
М. Дрегер
️️️️
S. Ottiger
52'
ГОЛ! 1:1!
П. Шурпф
45'
+1
Желтая карточка
Н. Белоко
Замена
Д. Сио
️️️️
Итаитинга
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гргич
15'
13'
Желтая карточка
М. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Люцерн
2
Severin Ottiger
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
25
Shaban Kuquku
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
Люцерн
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
64
Михайло Стеванович
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
4-4-1-1
12
39
Сайнтини
3
Циглер
19
14
Лаванчи
31
Поа
8
Балтасар
33
Буа
8
Гргич
76
Итаитинга
7
Шуареф
4-3-1-2
20
Дорн
15
Бюрх
30
Бека
2
11
Шурпф
17
Фридек
16
Белоко
7
Майер
90
27
Виллигер
76
Итаитинга
13
Сио
13
Сио
76
Итаитинга
7
Шуареф
11
Карлен
11
Карлен
7
Шуареф
33
Буа
29
29
33
Буа
30
Бека
14
Жакес
14
Жакес
30
Бека
2
37
Дрегер
37
Дрегер
2
27
Виллигер
11
11
27
Виллигер
Остались в запасе
Сьон
Люцерн
25
Shaban Kuquku
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
44
Diego Heller
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
69
Софьян Шадер
ЛВ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
25
Shaban Kuquku
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
Остались в запасе
44
Diego Heller
ВР
64
Михайло Стеванович
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
69
Софьян Шадер
ЛВ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Сьон - Люцерн
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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