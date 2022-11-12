Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Санкт-Галлен
Сьон - Санкт-Галлен: обзор матча 12 ноября 2022
Сьон
12.11.2022, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 16 тур
2 : 7
Завершен
Санкт-Галлен
6'
М. Балотелли (П)
90'
Н. Сайнтини
27'
Э. Латте-Лат
31'
Ч. Аколо
39'
Э. Латте-Лат
43'
Л. Гертлер
45'
Л. Гертлер
51'
Э. Латте-Лат
60'
Б. Стильхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Санкт-Галлен
ГОЛ! 2:7!
Н. Сайнтини
Пас отдал
Д. Вилль Поа
90'
79'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Л. Гертлер
79'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
В. Сиприен
78'
Замена
K. Halabaku
️️️️
Ф. Стоилькович
73'
67'
Замена
К. Витциг
️️️️
Ч. Аколо
64'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
60'
ГОЛ! 1:7!
Б. Стильхарт
Пас отдал
Л. Гертлер
58'
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
Э. Латте-Лат
Желтая карточка
Л. Дзуффи
56'
55'
Желтая карточка
Э. Латте-Лат
Желтая карточка
Д. Каваре
53'
52'
Желтая карточка
Л. Гертлер
51'
ГОЛ! 1:6!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
Ч. Аколо
Замена
Д. Сио
️️️️
D. Iapichino
46'
Замена
И. Шуареф
️️️️
А. Гргич
46'
45'
ГОЛ! 1:5!
Л. Гертлер
Пас отдал
Ж. Гуйемено
43'
ГОЛ! 1:4!
Л. Гертлер
43'
Пенальти не реализован!
Л. Гертлер
Желтая карточка
Н. Сайнтини
42'
39'
ГОЛ! 1:3!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
Ч. Аколо
31'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Аколо
Пас отдал
Ж. Гуйемено
30'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
27'
ГОЛ! 1:1!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
Л. Гертлер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
6'
4'
Желтая карточка
Д. Гиндо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
8
Анто Гргич
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
Санкт-Галлен
24
Michael Kempter
ЦЗ
16
Ранди Шнайдер
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
29
Фабрицио Кавен
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3-2-3-2
13
Линднер
19
15
Каваре
39
Сайнтини
2
Шмид
14
Лаванчи
8
Гргич
25
Сиприен
7
Дзуффи
81
Стоилькович
45
Балотелли
3-4-1-2
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
27
Гиндо
4
Стильхарт
88
Квинтийя
16
Гертлер
21
Гуйемено
22
Шмидт
29
Латте-Лат
77
Аколо
25
Сиприен
31
Поа
31
Поа
25
Сиприен
81
Стоилькович
29
29
81
Стоилькович
19
13
Сио
13
Сио
19
8
Гргич
7
Шуареф
7
Шуареф
8
Гргич
29
Латте-Лат
16
Шнайдер
16
Шнайдер
29
Латте-Лат
77
Аколо
7
Витциг
7
Витциг
77
Аколо
16
Гертлер
34
Гвидотти
34
Гвидотти
16
Гертлер
21
Гуйемено
13
Карлен
13
Карлен
21
Гуйемено
Остались в запасе
Сьон
Санкт-Галлен
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
29
Фабрицио Кавен
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
29
Жиль Ричард
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
29
Фабрицио Кавен
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Сьон - Санкт-Галлен
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
Новости команд
Все
Сьон
Санкт-Галлен
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
6 октября
19
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+