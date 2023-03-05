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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лугано
Сьон - Лугано: обзор матча 05 марта 2023
Сьон
05.03.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
66'
Д. Сио
34'
У. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Лугано
Замена
К. Буа
️️️️
K. Halabaku
82'
82'
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
К. Хайризи
Желтая карточка
И. Шуареф
81'
73'
Замена
Б. Бабич
️️️️
М. Амура
73'
Замена
И. Алиседа
️️️️
У. Бизлими
70'
Желтая карточка
М. Валенсуэла
ГОЛ! 1:1!
Д. Сио
Пас отдал
Р. Циглер
66'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
А. Гргич
61'
61'
Замена
Р. Мачек
️️️️
Д. Эспиноса
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
59'
50'
Желтая карточка
К. Хайризи
Замена
Д. Сио
️️️️
М. Балотелли
46'
Замена
И. Шуареф
️️️️
Итаитинга
46'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
В. Сиприен
46'
44'
Желтая карточка
Р. Штеффен
34'
ГОЛ! 0:1!
У. Думбия
Пас отдал
М. Валенсуэла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
29
Kevin Halabaku
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Балтасар
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
4-2-1-3
13
Линднер
39
Сайнтини
3
Циглер
19
14
Лаванчи
8
Гргич
25
Сиприен
76
Итаитинга
45
Балотелли
29
8
4-1-2-1-2
1
Сайпи
28
Хайризи
5
Дапрела
21
Хайдари
16
Валенсуэла
20
Думбия
25
Бизлими
14
Саббатини
11
Штеффен
9
Амура
4
Эспиноса
29
33
Буа
33
Буа
29
25
Сиприен
31
Поа
31
Поа
25
Сиприен
8
Гргич
7
Дзуффи
7
Дзуффи
8
Гргич
76
Итаитинга
7
Шуареф
7
Шуареф
76
Итаитинга
45
Балотелли
13
Сио
13
Сио
45
Балотелли
28
Хайризи
17
Маи
17
Маи
28
Хайризи
4
Эспиноса
28
Мачек
28
Мачек
4
Эспиноса
9
Амура
27
Бабич
27
Бабич
9
Амура
25
Бизлими
31
Алиседа
31
Алиседа
25
Бизлими
Остались в запасе
Сьон
Лугано
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Сьон - Лугано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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