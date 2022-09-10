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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Сьон
Санкт-Галлен - Сьон: обзор матча 10 сентября 2022
Санкт-Галлен
10.09.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Сьон
87'
Г. Карлен
18'
И. Шуареф
29'
Ф. Стоилькович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Сьон
90'
+1
Желтая карточка
А. Гргич
Желтая карточка
Л. Гертлер
90'
89'
Желтая карточка
Балтасар
ГОЛ! 1:2!
Г. Карлен
87'
73'
Желтая карточка
Д. Сио
Замена
Г. Карлен
️️️️
Э. Латте-Лат
69'
63'
Замена
Д. Сио
️️️️
Итаитинга
63'
Замена
К. Буа
️️️️
И. Шуареф
Желтая карточка
Б. Стильхарт
62'
62'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Ф. Стоилькович
Желтая карточка
Э. Латте-Лат
50'
29'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
Н. Лаванчи
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Шуареф
Пас отдал
Ф. Стоилькович
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Санкт-Галлен
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
29
Фабрицио Кавен
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
2-5-1-2
1
Зиги
27
Гиндо
20
Стержиу
7
Витциг
88
Квинтийя
16
Гертлер
4
Стильхарт
6
Суттер
21
Гуйемено
29
Латте-Лат
77
Аколо
3-3-1-3
13
Линднер
14
Лаванчи
15
Каваре
39
Сайнтини
31
Поа
8
Гргич
8
Балтасар
76
Итаитинга
8
81
Стоилькович
7
Шуареф
29
Латте-Лат
13
Карлен
13
Карлен
29
Латте-Лат
7
Шуареф
33
Буа
33
Буа
7
Шуареф
81
Стоилькович
45
Балотелли
45
Балотелли
81
Стоилькович
76
Итаитинга
13
Сио
13
Сио
76
Итаитинга
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Сьон
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
29
Фабрицио Кавен
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
29
Фабрицио Кавен
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Санкт-Галлен - Сьон
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
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Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
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Санкт-Галлен
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Сьон
- : -
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Янг Бойз
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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