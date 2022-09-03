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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Базель
Сьон - Базель: обзор матча 03 сентября 2022
Сьон
03.09.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Базель
17'
Ф. Стоилькович
89'
Д. Сио
55'
В. Бюргер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Базель
Желтая карточка
М. Балотелли
90'
+3
Желтая карточка
К. Буа
90'
+2
Замена
Ж. Шмид
️️️️
Балтасар
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Сио
Пас отдал
К. Буа
89'
87'
Желтая карточка
А. Комас
Желтая карточка
Н. Лаванчи
79'
Замена
К. Буа
️️️️
И. Шуареф
79'
79'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
В. Бюргер
Замена
Д. Сио
️️️️
Итаитинга
79'
71'
Замена
Д. Малес
️️️️
Л. Миллар
71'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Зекири
Замена
М. Балотелли
️️️️
Ф. Стоилькович
65'
62'
Желтая карточка
В. Бюргер
55'
ГОЛ! 1:1!
В. Бюргер
Пас отдал
Ф. Фрай
49'
Желтая карточка
М. Ланг
Желтая карточка
Балтасар
19'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
Д. Вилль Поа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-3-1-3
13
Линднер
15
Каваре
39
Сайнтини
14
Лаванчи
8
Балтасар
31
Поа
8
Гргич
76
Итаитинга
8
7
Шуареф
81
Стоилькович
4-2-2-2
1
Хитц
5
Ланг
4
Нуху
3
Пельмар
3
Комас
20
Фрай
18
Бюргер
14
Ндой
17
Миллар
11
Амдуни
9
Зекири
8
Балтасар
2
Шмид
2
Шмид
8
Балтасар
7
Шуареф
33
Буа
33
Буа
7
Шуареф
76
Итаитинга
13
Сио
13
Сио
76
Итаитинга
81
Стоилькович
45
Балотелли
45
Балотелли
81
Стоилькович
17
Миллар
19
Малес
19
Малес
17
Миллар
18
Бюргер
97
Огустен
97
Огустен
18
Бюргер
9
Зекири
11
Салаи
11
Салаи
9
Зекири
Остались в запасе
Сьон
Базель
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Сьон - Базель
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
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- : -
28.11.2026
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Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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