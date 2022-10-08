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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Сьон
Грассхоппер - Сьон: обзор матча 08 октября 2022
Грассхоппер
08.10.2022, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 10 тур
4 : 4
Завершен
Сьон
5'
Ц. Вильям Нденг
8'
Г. Шеттине
36'
Б. Болла
69'
Х. Кавабе
34'
Ф. Стоилькович
75'
Л. Дзуффи
82'
М. Балотелли
85'
Д. Сио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Сьон
86'
Желтая карточка
Ф. Стоилькович
Замена
М. Шабани
️️️️
Г. Шеттине
86'
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
Х. Кавабе
86'
Замена
П. Пушич
️️️️
К. Херц
86'
85'
ГОЛ! 4:4!
Д. Сио
Пас отдал
А. Гргич
82'
ГОЛ! 4:3!
М. Балотелли
75'
ГОЛ! 4:2!
Л. Дзуффи
Пас отдал
Н. Лаванчи
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
А. Абраши
70'
ГОЛ! 4:1!
Х. Кавабе
Пас отдал
К. Херц
69'
Замена
Г. Моранди
️️️️
S. Jeong
63'
59'
Замена
D. Iapichino
️️️️
Ф. Мубандже
59'
Замена
Д. Сио
️️️️
И. Шуареф
59'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
Д. Вилль Поа
52'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
46'
Замена
Ж. Шмид
️️️️
Н. Сайнтини
46'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Итаитинга
ГОЛ! 3:1!
Б. Болла
Пас отдал
К. Херц
36'
34'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
Итаитинга
ГОЛ! 2:0!
Г. Шеттине
Пас отдал
Д. Шмид
8'
ГОЛ! 1:0!
Ц. Вильям Нденг
5'
4'
Желтая карточка
Н. Сайнтини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
70
Петар Пушич
ПП
28
Simone Stroscio
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
2-4-4
71
Хаммел
77
Болла
20
Лосли
31
Шмид
6
Кавабе
24
Херц
6
Абраши
16
Рибейру
7
Шеттине
77
7
Нденг
4-2-1-3
13
Линднер
14
Лаванчи
39
Сайнтини
29
Мубандже
15
Каваре
8
Гргич
31
Поа
76
Итаитинга
8
81
Стоилькович
7
Шуареф
24
Херц
70
Пушич
70
Пушич
24
Херц
7
Шеттине
37
Шабани
37
Шабани
7
Шеттине
6
Абраши
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
6
Абраши
77
11
Моранди
11
Моранди
77
6
Кавабе
9
Демхасадж
9
Демхасадж
6
Кавабе
29
Мубандже
19
19
29
Мубандже
39
Сайнтини
2
Шмид
2
Шмид
39
Сайнтини
31
Поа
7
Дзуффи
7
Дзуффи
31
Поа
76
Итаитинга
45
Балотелли
45
Балотелли
76
Итаитинга
7
Шуареф
13
Сио
13
Сио
7
Шуареф
Остались в запасе
Грассхоппер
Сьон
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Кевин Буа
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Кевин Буа
ЦП
29
Kevin Halabaku
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Грассхоппер - Сьон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
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2 : 1
21.11.2026
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Лозанна-Спорт
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2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
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Сьон
- : -
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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