Статистика по турнирам

Испания. Примера 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Испания. Примера 2009/2010 Испания. Примера 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Испания. Примера 2007/2008