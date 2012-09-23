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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Валенсия
Мальорка - Валенсия: обзор матча 23 сентября 2012
Мальорка
23.09.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
8'
В. Касадесус
55'
Х. Арисменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Валенсия
80'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Н. Вальдес
80'
Замена
А. Барраган
️️️️
Ж. Перейра
76'
Желтая карточка
А. Сиссоко
68'
Замена
Жонас
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
Т. Пина
66'
65'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
А. Лопес
65'
Желтая карточка
Х. Арисменди
62'
ГОЛ! 2:0!
Х. Арисменди
Пас отдал
В. Касадесус
55'
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Т. Хемед
54'
Замена
А. Альфаро
️️️️
М. Перейра
54'
Желтая карточка
М. Перейра
43'
40'
Желтая карточка
Д. Парехо
30'
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Х. Маркес
20'
ГОЛ! 1:0!
В. Касадесус
Пас отдал
Т. Хемед
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
8
Тино Коста
ОП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Жонас
ЦФ
4-3-3
13
Ават
3
Лопес
4
Консейсао
14
Жеромел
23
Наварро
17
Пина
10
Хави Маркес
7
Перейра
10
Нсуе
10
Хемед
11
Касадесус
4-3-2-1
25
Алвес
27
Перейра
4
Руис
23
Рами
26
Сиссоко
8
Фегули
10
Парехо
8
Коста
10
Виера
16
Вальдес
9
Сольдадо
10
Хави Маркес
3
Виктор
3
Виктор
10
Хави Маркес
7
Перейра
20
Альфаро
20
Альфаро
7
Перейра
10
Хемед
14
Арисменди
14
Арисменди
10
Хемед
27
Перейра
19
Барраган
19
Барраган
27
Перейра
16
Вальдес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
16
Вальдес
10
Парехо
17
Жонас
17
Жонас
10
Парехо
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Мальорка - Валенсия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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