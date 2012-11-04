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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Мальорка
Депортиво - Мальорка: обзор матча 04 ноября 2012
Депортиво
04.11.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
30'
Б. Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Мальорка
Желтая карточка
Пицци
87'
Замена
Р. Бодипо
️️️️
Н. Оливейра
82'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Б. Гама
74'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
67'
64'
Замена
А. Фонтас
️️️️
Х. Луис Марти
58'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Х. Арисменди
58'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
М. Перейра
37'
Желтая карточка
П. Жеромел
ГОЛ! 1:0!
Б. Гама
Пас отдал
Х. Карлос Валерон
30'
18'
Желтая карточка
Х. Арисменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Мальорка
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
7
Марк Фернандес
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
21
Айосе
24
Марчена
15
Лауре
83
Зе Каштру
16
Гама
28
Домингес
4
Бергантиньос
21
Валерон
21
Пицци
11
Рики
3-3-4
13
Ават
14
Жеромел
4
Консейсао
6
Бигас
7
Перейра
17
Пина
19
Марти
10
Хемед
14
Арисменди
11
Касадесус
10
Нсуе
16
Гама
17
Камуньяс
17
Камуньяс
16
Гама
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
Оливейра
23
Бодипо
23
Бодипо
Оливейра
14
Арисменди
7
Фернандес
7
Фернандес
14
Арисменди
19
Марти
3
Фонтас
3
Фонтас
19
Марти
7
Перейра
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
7
Перейра
Остались в запасе
Депортиво
Мальорка
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Депортиво - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Риасор
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