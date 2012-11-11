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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Барселона
Мальорка - Барселона: обзор матча 11 ноября 2012
Мальорка
11.11.2012, воскресенье, 20:50
Испания. Примера, 11 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
55'
М. Перейра
58'
В. Касадесус (П)
28'
Хави
44'
Л. Месси
45'
К. Тельо
70'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Барселона
87'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Ж. Альба
84'
Замена
М. Бартра
️️️️
Х. Маскерано
Замена
М. Фернандес
️️️️
Х. Наварро
82'
Замена
А. Фонтас
️️️️
Х. Луис Марти
73'
70'
ГОЛ! 2:4!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
66'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Вилья
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Касадесус
58'
57'
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 1:3!
М. Перейра
Пас отдал
В. Касадесус
55'
Замена
А. Альфаро
️️️️
Т. Хемед
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
К. Тельо
Пас отдал
С. Фабрегас
44'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
28'
ГОЛ! 0:1!
Хави
Желтая карточка
Х. Луис Марти
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЛП
17
Томас Пина
ОП
19
Хосе Луис Марти
ОП
11
Виктор Касадесус
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Тито Виланова
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Алехандро Альфаро
АП
7
Марк Фернандес
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-3-1
13
Ават
6
Бигас
14
Жеромел
4
Консейсао
23
Наварро
17
Пина
19
Марти
7
Перейра
11
Касадесус
10
Нсуе
10
Хемед
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Хави
10
Месси
37
Тельо
7
Вилья
23
Наварро
7
Фернандес
7
Фернандес
23
Наварро
19
Марти
3
Фонтас
3
Фонтас
19
Марти
10
Хемед
20
Альфаро
20
Альфаро
10
Хемед
14
Маскерано
5
Бартра
5
Бартра
14
Маскерано
18
Альба
33
Монтойя
33
Монтойя
18
Альба
7
Вилья
4
Санчес
4
Санчес
7
Вилья
Остались в запасе
Мальорка
Барселона
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
8
Андрес Иньеста
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
8
Андрес Иньеста
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Мальорка - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:45 (прямая)
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