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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал
Мальорка - Реал: обзор матча 29 октября 2012
Мальорка
29.10.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 9 тур
0 : 5
Завершен
Реал
8'
Г. Игуаин
22'
К. Роналду
70'
Г. Игуаин
73'
К. Роналду
90+1'
Х. Кальехон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Реал
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
Х. Кальехон
Пас отдал
М. Озил
81'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Х. Алонсо
79'
Замена
А. Мората
️️️️
Г. Игуаин
Замена
М. Фернандес
️️️️
В. Касадесус
78'
75'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
73'
ГОЛ! 0:4!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
70'
ГОЛ! 0:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
68'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Д. Дос Сантос
60'
Желтая карточка
А. Консейсао
57'
Желтая карточка
П. Бигас
54'
Замена
Т. Пина
️️️️
А. Фонтас
46'
24'
Желтая карточка
Л. Модрич
22'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
10
Джовани Дос Сантос
ЛП
19
Хосе Луис Марти
ОП
3
Андреу Фонтас
ОП
10
Эмилио Нсуе
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
2
Майкл Эссьен
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
17
Томас Пина
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
7
Марк Фернандес
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-2-2
13
Ават
6
Бигас
4
Консейсао
14
Жеромел
23
Наварро
19
Марти
3
Фонтас
10
Дос Сантос
10
Нсуе
11
Касадесус
10
Хемед
4-1-1-2-2
12
Касильяс
93
Рамос
19
Варан
3
Пепе
2
Эссьен
3
Алонсо
10
Модрич
11
Ди Мария
10
Озил
9
Игуаин
7
Роналду
11
Касадесус
7
Фернандес
7
Фернандес
11
Касадесус
3
Фонтас
17
Пина
17
Пина
3
Фонтас
10
Дос Сантос
14
Арисменди
14
Арисменди
10
Дос Сантос
3
Алонсо
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Алонсо
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
9
Игуаин
21
Мората
21
Мората
9
Игуаин
Остались в запасе
Мальорка
Реал
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Мальорка - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 00:25 (прямая) "HD СПОРТ" 00:25 (прямая)
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