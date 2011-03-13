Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бернардо Корради - статистика

    Нападающий
    Имя Бернардо
    Фамилия Корради
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 марта 1976 (46 лет)
    Рост 189
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 18 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Милан (Милан)
    15.05.2011 65' -90' Кьево (Верона) 0:2 Удинезе (Удине)
    08.05.2011 71' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Лацио (Рим)
    01.05.2011 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 5:2 Удинезе (Удине)
    23.04.2011 73' -90' Удинезе (Удине) 0:2 Парма (Парма)
    17.04.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:2 Удинезе (Удине)
    09.04.2011 73' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Рома (Рим)
    88'
    03.04.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:0 Удинезе (Удине)
    20.03.2011 88' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Катания (Катания)
    13.03.2011 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:4 Удинезе (Удине)
    06.03.2011 72' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Бари (Бари)
    27.02.2011 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:7 Удинезе (Удине)
    20.02.2011 69' -90' Удинезе (Удине) 0:0 Брешиа (Брешиа)
    13.02.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:3 Удинезе (Удине)
    05.02.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Сампдория (Генуя)
    02.02.2011 83' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    30.01.2011 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:2 Удинезе (Удине)
    23.01.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    16.01.2011 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:4 Удинезе (Удине)
    09.01.2011 Был в запасе Милан (Милан) 4:4 Удинезе (Удине)
    06.01.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Кьево (Верона)
    19.12.2010 90' -90' Лацио (Рим) 3:2 Удинезе (Удине)
    11.12.2010 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    05.12.2010 85' -90' Парма (Парма) 2:1 Удинезе (Удине)
    28.11.2010 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Наполи (Неаполь)
    20.11.2010 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Удинезе (Удине)
    14.11.2010 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:0 Лечче (Лечче)
    10.11.2010 72' -90' Катания (Катания) 1:0 Удинезе (Удине)
    07.11.2010 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    31.10.2010 Был в запасе Бари (Бари) 0:2 Удинезе (Удине)
    24.10.2010 77' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Палермо (Палермо)
    17.10.2010 59' -90' Брешиа (Брешиа) 0:1 Удинезе (Удине)
    80'
    02.10.2010 68' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Чезена (Чезена)
    26.09.2010 85' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Удинезе (Удине)
    22.09.2010 78' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Удинезе (Удине)
    78'
    19.09.2010 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:4 Ювентус (Турин)
    11.09.2010 63' -90' Интер (Милан) 2:1 Удинезе (Удине)
    28.08.2010 79' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Дженоа (Генуя)
    • Читайте нас: 
    11