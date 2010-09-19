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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ювентус
Удинезе - Ювентус: обзор матча 19 сентября 2010
Удинезе
19.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 4
Завершен
Ювентус
18'
А. Кода (АГ)
24'
Ф. Квальярелла
43'
К. Маркизио
77'
В. Яквинта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ювентус
Желтая карточка
В. Яквинта
ГОЛ! 0:4!
В. Яквинта
Замена
Н. Легротталье
️️️️
М. Мотта
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Мело
Замена
А. Абди
️️️️
А. Санчес
Замена
П. Армеро
️️️️
Д. Паскуале
Замена
В. Яквинта
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
Д. Пинци
️️️️
М. Исла
ГОЛ! 0:3!
К. Маркизио
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
С. Пепе
ГОЛ! 0:2!
Ф. Квальярелла
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Кода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
22
Альмен Абди
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
34
Витторио Ферреро
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
3-2-2-3
1
Ханданович
25
Сапата
6
Домицци
35
Кода
26
Паскуале
22
Исла
27
Асамоа
88
Инлер
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
4
Санчес
4-1-3-2
30
Сторари
16
Мотта
14
Кьеллини
19
Бонуччи
26
Грыгера
30
Мело
17
Красич
10
Маркизио
3
Пепе
27
Квальярелла
10
Дель Пьеро
26
Паскуале
7
Армеро
7
Армеро
26
Паскуале
4
Санчес
22
Абди
22
Абди
4
Санчес
22
Исла
3
Пинци
3
Пинци
22
Исла
16
Мотта
6
Легротталье
6
Легротталье
16
Мотта
30
Мело
22
Сиссоко
22
Сиссоко
30
Мело
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
19
Яквинта
10
Дель Пьеро
Остались в запасе
Удинезе
Ювентус
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
34
Витторио Ферреро
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
34
Витторио Ферреро
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Удинезе - Ювентус
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Удинезе Арена
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