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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Парма
Удинезе - Парма: обзор матча 23 апреля 2011
Удинезе
23.04.2011, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 2
Завершен
Парма
13'
Амаури
90'
Амаури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Парма
ГОЛ! 0:2!
Амаури
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
Анжело
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
А. Лукарелли
Замена
Анжело
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Замена
В. Божинов
️️️️
С. Джовинко
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Х. Денис
Замена
А. Абди
️️️️
А. Кода
Желтая карточка
Ф. Валиани
Желтая карточка
П. Армеро
Вторая желтая
Г. Инлер
Желтая карточка
Г. Инлер
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
Амаури
Пас отдал
С. Джовинко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Удинезе
37
Ян Копривец
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
6
Анжело
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-4-2
22
Беларди
35
Кода
4
Бенатиа
25
Сапата
22
Исла
7
Армеро
3
Пинци
88
Инлер
27
Асамоа
4
Санчес
19
Денис
4-4-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
80
Валиани
4
Морроне
21
Джемаили
32
Модесто
11
Амаури
21
Джовинко
35
Кода
22
Абди
22
Абди
35
Кода
4
Санчес
9
Корради
9
Корради
4
Санчес
19
Денис
10
Ди Натале
10
Ди Натале
19
Денис
21
Джемаили
14
Галлоппа
14
Галлоппа
21
Джемаили
80
Валиани
6
Анжело
6
Анжело
80
Валиани
21
Джовинко
86
Божинов
86
Божинов
21
Джовинко
Остались в запасе
Удинезе
Парма
7
Хуан Куадрадо
ПП
37
Ян Копривец
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
37
Ян Копривец
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Удинезе - Парма
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
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