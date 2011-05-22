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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 22 мая 2011
Удинезе
22.05.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
Желтая карточка
К. Зеедорф
Замена
Ф. Рома
️️️️
М. Амелия
Пенальти не реализован!
А. Ди Натале
Замена
Робиньо
️️️️
Пато
Травма
Пато
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
М. ван Боммел
Желтая карточка
М. Бенатиа
15'
Желтая карточка
К. Боатенг
10'
Желтая карточка
М. Фламини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
7
Пабло Армеро
ЛАЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
32
Марко Амелия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
10
Кларенс Зеедорф
(К)
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
Антонио Кассано
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
25
Сапата
6
Домицци
4
Бенатиа
22
Исла
7
Армеро
27
Асамоа
88
Инлер
3
Пинци
4
Санчес
10
Ди Натале
4-1-2-1-2
32
Амелия
20
Абате
33
Йепес
3
Силва
12
Вила
6
ван Боммел
10
Зеедорф
20
Фламини
27
Боатенг
12
Пато
99
Кассано
32
Амелия
30
Рома
30
Рома
32
Амелия
6
ван Боммел
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
6
ван Боммел
12
Пато
70
Робиньо
70
Робиньо
12
Пато
Остались в запасе
Удинезе
Милан
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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