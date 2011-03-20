Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Катания
Удинезе - Катания: обзор матча 20 марта 2011
Удинезе
20.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Катания
22'
Г. Инлер
74'
А. Ди Натале (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Катания
Желтая карточка
К. Льяма
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
Н. Сполли
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ди Натале
Замена
К. Льяма
️️️️
А. Гомес
Замена
М. Лопес
️️️️
Г. Бергессио
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
Т. Моримото
️️️️
Э. Скелотто
ГОЛ! 1:0!
Г. Инлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
4
Бенатиа
25
Сапата
6
Домицци
22
Исла
7
Армеро
3
Пинци
88
Инлер
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
3-4-3
21
Андухар
2
Сполли
26
Сильвестре
15
Марчезе
24
Риккьюти
5
Карбони
10
Лоди
18
Скелотто
10
Гомес
4
Аугустин
18
Бергессио
10
Ди Натале
9
Корради
9
Корради
10
Ди Натале
10
Гомес
19
Льяма
19
Льяма
10
Гомес
18
Скелотто
15
Моримото
15
Моримото
18
Скелотто
18
Бергессио
11
Лопес
11
Лопес
18
Бергессио
Остались в запасе
Удинезе
Катания
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Удинезе - Катания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Катания
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+