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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Брешиа
Удинезе - Брешиа: обзор матча 20 февраля 2011
Удинезе
20.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Брешиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Брешиа
Желтая карточка
Ф. Бега
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
К. Дзанетти
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
А. Вош
️️️️
А. Филиппини
Замена
А. Абди
️️️️
Г. Инлер
Замена
Б. Корради
️️️️
Х. Денис
Замена
Эдер
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
П. Коне
Желтая карточка
Д. Зебина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
2
Давиде Дзоболи
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Брешиа
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
8
Адам Вош
АП
17
Давиде Байокко
ПП
23
Эдер
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
6
Домицци
25
Сапата
4
Бенатиа
22
Исла
27
Асамоа
3
Пинци
88
Инлер
7
Армеро
19
Денис
10
Ди Натале
3-2-3-1-1
1
Аркари
13
Дзамбелли
2
Дзоболи
6
Бега
11
Зебина
28
Берарди
33
Коне
14
Дзанетти
4
Филиппини
23
Диаманти
99
Караччиоло
88
Инлер
22
Абди
22
Абди
88
Инлер
19
Денис
9
Корради
9
Корради
19
Денис
4
Филиппини
8
Вош
8
Вош
4
Филиппини
23
Диаманти
23
Эдер
23
Эдер
23
Диаманти
Остались в запасе
Удинезе
Брешиа
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
17
Давиде Байокко
ПП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Удинезе - Брешиа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Удинезе Арена
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