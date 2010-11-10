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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Удинезе
Катания - Удинезе: обзор матча 10 ноября 2010
Катания
10.11.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
60'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Удинезе
Вторая желтая
П. Ледесма
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Кода
Замена
Э. Карбони
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
Б. Корради
️️️️
Х. Денис
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Пинци
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Антенуччи
ГОЛ! 1:0!
М. Лопес
Пас отдал
Д. Маскара
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
П. Ледесма
Желтая карточка
Д. Пинци
Желтая карточка
П. Армеро
Желтая карточка
К. Терлицци
Замена
К. Терлицци
️️️️
Д. Беллуски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
15
Марчезе
55
Беллуски
26
Сильвестре
22
Альварес
17
Ледесма
27
Бьяджианти
22
Иско
25
Маскара
7
Антенуччи
11
Лопес
4-4-2
1
Ханданович
22
Исла
6
Домицци
35
Кода
4
Бенатиа
27
Асамоа
3
Пинци
88
Инлер
7
Армеро
19
Денис
4
Санчес
55
Беллуски
88
Терлицци
88
Терлицци
55
Беллуски
27
Бьяджианти
5
Карбони
5
Карбони
27
Бьяджианти
7
Антенуччи
10
Гомес
10
Гомес
7
Антенуччи
35
Кода
7
Куадрадо
7
Куадрадо
35
Кода
3
Пинци
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
3
Пинци
19
Денис
9
Корради
9
Корради
19
Денис
Остались в запасе
Катания
Удинезе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Катания - Удинезе
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Анджело Массимино
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