Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 09 января 2011
Милан
09.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
4 : 4
Завершен
Удинезе
45+1'
Пато
74'
М. Бенатиа (АГ)
82'
Пато
90+2'
З. Ибрагимович
35'
А. Ди Натале
53'
А. Санчес
65'
А. Ди Натале
88'
Х. Денис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
ГОЛ! 4:4!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Кассано
+2
ГОЛ! 3:4!
Х. Денис
Пас отдал
М. Исла
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Ди Натале
ГОЛ! 3:3!
Пато
Пас отдал
А. Кассано
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
А. Абди
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
М. Бенатиа
Пас отдал
Т. Силва
Замена
А. Кода
️️️️
М. Домицци
Замена
А. Кассано
️️️️
К. Зеедорф
ГОЛ! 1:3!
А. Ди Натале
Пас отдал
Г. Инлер
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
Пас отдал
М. Исла
ГОЛ! 1:1!
Пато
Пас отдал
З. Ибрагимович
+1
Желтая карточка
Д. Бонера
Желтая карточка
Г. Инлер
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Г. Инлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЛП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
70
Робиньо
АП
3
Родни Страссер
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛП
22
Альмен Абди
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Квадво Асамоа
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
30
Флавио Рома
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-3-1-2
32
Амелия
7
Антонини
3
Силва
23
Бонера
20
Абате
8
Гаттузо
10
Зеедорф
3
Страссер
70
Робиньо
12
Пато
11
Ибрагимович
4-3-1-2
1
Ханданович
4
Бенатиа
22
Исла
25
Сапата
6
Домицци
22
Абди
88
Инлер
26
Паскуале
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
10
Зеедорф
99
Кассано
99
Кассано
10
Зеедорф
6
Домицци
35
Кода
35
Кода
6
Домицци
22
Абди
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
22
Абди
10
Ди Натале
19
Денис
19
Денис
10
Ди Натале
Остались в запасе
Милан
Удинезе
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
30
Флавио Рома
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
30
Флавио Рома
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Милан - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Милан
Удинезе
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+