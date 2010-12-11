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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фиорентина
Удинезе - Фиорентина: обзор матча 11 декабря 2010
Удинезе
11.12.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
63'
П. Армеро
78'
А. Ди Натале
31'
М. Сантана
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Фиорентина
+3
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Замена
Д. Паскуале
️️️️
П. Армеро
Желтая карточка
М. Болатти
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
А. Ди Натале
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Санчес
Желтая карточка
П. Кролдруп
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Х. Варгас
ГОЛ! 1:1!
П. Армеро
Замена
Х. Денис
️️️️
К. Асамоа
Замена
М. Болатти
️️️️
А. Льяич
Замена
К. Дзанетти
️️️️
М. Донадель
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ! 0:1!
М. Сантана
20'
Желтая карточка
М. Донадель
18'
Желтая карточка
Х. Варгас
16'
Желтая карточка
А. Муту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
25
Кристиан Сапата
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ОП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ОП
33
Марко Донадель
(К)
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Марио Сантана
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Фиорентина
27
Фелипе
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
23
Марио Болатти
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
22
Исла
35
Кода
88
Инлер
25
Сапата
3
Пинци
4
Бенатиа
7
Армеро
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
4-1-3-1-1
1
Аврамов
16
Комотто
5
Гамберини
3
Кролдруп
29
Де Сильвестри
10
Д'Агостино
11
Сантана
33
Донадель
11
Варгас
22
Льяич
12
Муту
7
Армеро
26
Паскуале
26
Паскуале
7
Армеро
10
Ди Натале
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
10
Ди Натале
27
Асамоа
19
Денис
19
Денис
27
Асамоа
22
Льяич
23
Болатти
23
Болатти
22
Льяич
33
Донадель
14
Дзанетти
14
Дзанетти
33
Донадель
11
Варгас
15
Бабакар
15
Бабакар
11
Варгас
Остались в запасе
Удинезе
Фиорентина
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
27
Фелипе
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
27
Фелипе
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Удинезе - Фиорентина
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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