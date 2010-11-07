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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 07 ноября 2010
Удинезе
07.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
44'
А. Флоро Флорес
12'
Д. Конти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
С. Ланер
️️️️
Д. Конти
Желтая карточка
А. Пинарди
Замена
П. Армеро
️️️️
Д. Паскуале
Желтая карточка
К. Сапата
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
А. Матри
Замена
А. Пинарди
️️️️
А. Коссу
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 1:1!
А. Флоро Флорес
Замена
Д. Пинци
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
Р. Наингголан
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
3-2-2-3
1
Ханданович
4
Бенатиа
6
Домицци
25
Сапата
26
Паскуале
22
Исла
27
Асамоа
88
Инлер
9
Флоро Флорес
4
Санчес
10
Ди Натале
4-3-1-2
22
Агацци
24
Перицо
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
8
Бьондини
5
Конти
7
Коссу
7
Нене
21
Матри
26
Паскуале
7
Армеро
7
Армеро
26
Паскуале
4
Санчес
3
Пинци
3
Пинци
4
Санчес
9
Флоро Флорес
19
Денис
19
Денис
9
Флоро Флорес
7
Коссу
6
Пинарди
6
Пинарди
7
Коссу
5
Конти
4
Ланер
4
Ланер
5
Конти
21
Матри
99
Аквафреска
99
Аквафреска
21
Матри
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
0
Дарио Бьяси
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Удинезе - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Тоцци
(Лидо-ди-Остия)
Стадион:
Удинезе Арена
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