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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Удинезе
Лечче - Удинезе: обзор матча 03 апреля 2011
Лечче
03.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
48'
А. Бертолаччи
65'
А. Бертолаччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Удинезе
Замена
К. Гроссмюллер
️️️️
Д. Вивес
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Д. Ди Микеле
Замена
Д. Паскуале
️️️️
П. Армеро
Замена
Д. Бривио
️️️️
Жеда
Желтая карточка
К. Асамоа
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Домицци
Желтая карточка
Н. Томович
ГОЛ! 2:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Жеда
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Абди
Желтая карточка
Г. Инлер
ГОЛ! 1:0!
А. Бертолаччи
Желтая карточка
П. Армеро
Желтая карточка
М. Домицци
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
Д. Вивес
Желтая карточка
Р. Оливера
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Жеда
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
22
Альмен Абди
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-4-2
21
Розати
15
Месба
14
Фабиано
4
Томович
19
Феррарио
11
Мунари
83
Оливера
5
Вивес
91
Бертолаччи
10
Ди Микеле
27
Жеда
4-4-2
1
Ханданович
22
Исла
25
Сапата
4
Бенатиа
6
Домицци
7
Армеро
22
Абди
88
Инлер
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
27
Жеда
28
Бривио
28
Бривио
27
Жеда
5
Вивес
20
Гроссмюллер
20
Гроссмюллер
5
Вивес
10
Ди Микеле
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Ди Микеле
6
Домицци
7
Куадрадо
7
Куадрадо
6
Домицци
7
Армеро
26
Паскуале
26
Паскуале
7
Армеро
22
Абди
19
Денис
19
Денис
22
Абди
Остались в запасе
Лечче
Удинезе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Густаво
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Лечче - Удинезе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Виа Дель Маре
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