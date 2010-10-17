Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - Удинезе
Брешиа - Удинезе: обзор матча 17 октября 2010
Брешиа
17.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
80'
Б. Корради
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - Удинезе
Замена
А. Будель
️️️️
П. Хетемай
Замена
Р. Таддеи
️️️️
П. Коне
Замена
Д. Поссанцини
️️️️
Д. Байокко
ГОЛ! 0:1!
Б. Корради
Пас отдал
Д. Паскуале
Замена
К. Асамоа
️️️️
А. Ди Натале
Замена
Б. Корради
️️️️
Х. Денис
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Д. Байокко
16'
Желтая карточка
Д. Пинци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
22
Маттео Серени
ВР
23
Симоне Далламано
ЛЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
6
Франческо Бега
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
24
Николас Кордова
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Брешиа
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Алессандро Будель
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
31
Риккардо Таддеи
ЦФ
18
Давиде Поссанцини
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-4-2
22
Серени
23
Далламано
25
Мартинес
6
Бега
13
Дзамбелли
24
Кордова
56
Хетемай
33
Коне
17
Байокко
23
Эдер
99
Караччиоло
3-2-2-3
1
Ханданович
25
Сапата
35
Кода
4
Бенатиа
22
Исла
26
Паскуале
88
Инлер
3
Пинци
4
Санчес
19
Денис
10
Ди Натале
56
Хетемай
5
Будель
5
Будель
56
Хетемай
33
Коне
31
Таддеи
31
Таддеи
33
Коне
17
Байокко
18
Поссанцини
18
Поссанцини
17
Байокко
10
Ди Натале
27
Асамоа
27
Асамоа
10
Ди Натале
19
Денис
9
Корради
9
Корради
19
Денис
Остались в запасе
Брешиа
Удинезе
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Микеле Аркари
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Брешиа - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Марио Ригамонти
Новости команд
Все
Брешиа
Удинезе
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+