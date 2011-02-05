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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сампдория
Удинезе - Сампдория: обзор матча 05 февраля 2011
Удинезе
05.02.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
18'
А. Санчес
40'
А. Ди Натале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сампдория
Замена
М. Домицци
️️️️
П. Армеро
Замена
Д. Пинци
️️️️
А. Абди
Замена
Д. Маннини
️️️️
Д. Дессена
Замена
Ф. Македа
️️️️
М. Маккароне
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
А. Абди
Замена
С. Губерти
️️️️
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
М. Вольта
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Санчес
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
А. Ди Натале
18'
17'
Желтая карточка
С. Луккини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Удинезе
37
Ян Копривец
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Стефано Губерти
ЛП
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-4-2
22
Беларди
25
Сапата
35
Кода
4
Бенатиа
22
Исла
7
Армеро
88
Инлер
22
Абди
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
4-4-2
23
Курчи
3
Циглер
17
Луккини
14
Вольта
25
Мартинес
17
Паломбо
78
Коман
27
Дессена
12
Тиссоне
7
Маккароне
14
Биабиани
7
Армеро
6
Домицци
6
Домицци
7
Армеро
22
Абди
3
Пинци
3
Пинци
22
Абди
10
Ди Натале
19
Денис
19
Денис
10
Ди Натале
27
Дессена
70
Маннини
70
Маннини
27
Дессена
12
Тиссоне
8
Губерти
8
Губерти
12
Тиссоне
7
Маккароне
9
Македа
9
Македа
7
Маккароне
Остались в запасе
Удинезе
Сампдория
37
Ян Копривец
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Копривец
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Удинезе - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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