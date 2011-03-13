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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 13 марта 2011
Кальяри
13.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 4
Завершен
Удинезе
43'
М. Бенатиа
44'
А. Санчес
48'
А. Ди Натале
54'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Удинезе
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Ди Натале
Замена
С. Ланер
️️️️
А. Лаццари
Замена
А. Абди
️️️️
А. Санчес
Замена
Д. Паскуале
️️️️
П. Армеро
Замена
С. Миссироли
️️️️
Д. Рагацу
ГОЛ! 0:4!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Санчес
ГОЛ! 0:3!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Санчес
Желтая карточка
А. Коссу
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
ГОЛ! 0:1!
М. Бенатиа
Пас отдал
А. Ди Натале
Желтая карточка
Д. Астори
Желтая карточка
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
29
Маттиа Галлон
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Перицо
44
Наингголан
10
Лаццари
5
Конти
7
Коссу
99
Аквафреска
26
Рагацу
4-4-2
1
Ханданович
22
Исла
25
Сапата
6
Домицци
4
Бенатиа
27
Асамоа
3
Пинци
88
Инлер
7
Армеро
10
Ди Натале
4
Санчес
26
Рагацу
6
Миссироли
6
Миссироли
26
Рагацу
10
Лаццари
4
Ланер
4
Ланер
10
Лаццари
7
Армеро
26
Паскуале
26
Паскуале
7
Армеро
4
Санчес
22
Абди
22
Абди
4
Санчес
10
Ди Натале
19
Денис
19
Денис
10
Ди Натале
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
29
Маттиа Галлон
ЦФ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
24
Франческо Писано
ПЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
29
Маттиа Галлон
ЦФ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
24
Франческо Писано
ПЗ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Кальяри - Удинезе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Сант-Элия
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