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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 26 сентября 2010
Сампдория
26.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
Желтая карточка
С. Ханданович
Замена
Н. Поцци
️️️️
Д. Паццини
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
К. Сапата
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Ди Натале
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
Д. Дессена
Замена
А. Кода
️️️️
М. Домицци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
17
Луккини
5
Гастальделло
29
Каччиаторе
6
Дзаури
8
Губерти
17
Паломбо
27
Дессена
77
Семиоли
11
Паццини
99
Кассано
4-4-2
1
Ханданович
22
Исла
6
Домицци
4
Бенатиа
25
Сапата
7
Армеро
3
Пинци
88
Инлер
27
Асамоа
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
8
Губерти
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
8
Губерти
11
Паццини
9
Поцци
9
Поцци
11
Паццини
77
Семиоли
19
Марилунго
19
Марилунго
77
Семиоли
6
Домицци
35
Кода
35
Кода
6
Домицци
10
Ди Натале
4
Санчес
4
Санчес
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
9
Корради
9
Корради
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Сампдория - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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