Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лечче
Удинезе - Лечче: обзор матча 14 ноября 2010
Удинезе
14.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
4 : 0
Завершен
Лечче
11'
А. Ди Натале
24'
А. Ди Натале
40'
А. Ди Натале
56'
А. Флоро Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лечче
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
А. Ди Натале
Замена
А. Абди
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Д. Донати
️️️️
Р. Оливера
Замена
Г. Анджелла
️️️️
М. Домицци
Желтая карточка
Р. Оливера
ГОЛ! 4:0!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
П. Армеро
Замена
Д. Мунари
️️️️
Г. Джиакомацци
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Флоро Флорес
Замена
И. Пьятти
️️️️
Д. Бривио
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Санчес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
4-3-3
1
Ханданович
6
Домицци
35
Кода
4
Бенатиа
22
Исла
7
Армеро
88
Инлер
27
Асамоа
4
Санчес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
4-4-2
21
Розати
15
Месба
3
Джулиатто
3
Густаво
28
Бривио
3
Рисполи
5
Вивес
29
Джиакомацци
83
Оливера
27
Жеда
10
Ди Микеле
6
Домицци
33
Анджелла
33
Анджелла
6
Домицци
9
Флоро Флорес
22
Абди
22
Абди
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
10
Ди Натале
83
Оливера
2
Донати
2
Донати
83
Оливера
29
Джиакомацци
11
Мунари
11
Мунари
29
Джиакомацци
28
Бривио
10
Пьятти
10
Пьятти
28
Бривио
Остались в запасе
Удинезе
Лечче
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
81
Массимилиано Бенасси
ВР
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Удинезе - Лечче
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Лечче
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+