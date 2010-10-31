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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Удинезе
Бари - Удинезе: обзор матча 31 октября 2010
Бари
31.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
16'
А. Санчес
60'
М. Исла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Удинезе
Замена
Г. Анджелла
️️️️
Д. Паскуале
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Ди Натале
Замена
Э. Ривас
️️️️
Н. Пульцетти
ГОЛ! 0:2!
М. Исла
Пас отдал
А. Санчес
Замена
Э. Альварес
️️️️
А. Геззаль
Желтая карточка
К. Сапата
Желтая карточка
А. Гацци
Желтая карточка
М. Росси
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Замена
Ф. Капуто
️️️️
С. Масиелло
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Жилле
21
Паризи
13
Росси
5
Масиелло
32
Масиелло
14
Бельмонте
14
Гацци
4
Альмирон
56
Пульцетти
10
Баррето
5
Геззаль
3-2-3-2
1
Ханданович
4
Бенатиа
6
Домицци
25
Сапата
22
Исла
26
Паскуале
3
Пинци
88
Инлер
27
Асамоа
10
Ди Натале
4
Санчес
56
Пульцетти
27
Ривас
27
Ривас
56
Пульцетти
5
Геззаль
27
Альварес
27
Альварес
5
Геззаль
32
Масиелло
9
Капуто
9
Капуто
32
Масиелло
26
Паскуале
33
Анджелла
33
Анджелла
26
Паскуале
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
Остались в запасе
Бари
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Массимо Донати
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Массимо Донати
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Бари - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Сан Никола
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