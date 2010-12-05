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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Удинезе
Парма - Удинезе: обзор матча 05 декабря 2010
Парма
05.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
24'
Э. Креспо (П)
55'
Э. Креспо
35'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Удинезе
Замена
Б. Корради
️️️️
Д. Пинци
Желтая карточка
К. Сапата
Замена
М. Пачи
️️️️
С. Джовинко
Замена
С. Морроне
️️️️
А. Кандрева
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Исла
Замена
В. Божинов
️️️️
Э. Креспо
ГОЛ! 2:1!
Э. Креспо
Желтая карточка
Ф. Валиани
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Анжело
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
5
Дзаккардо
6
Анжело
87
Кандрева
21
Джемаили
80
Валиани
21
Джовинко
9
Креспо
4-4-2
1
Ханданович
22
Исла
6
Домицци
4
Бенатиа
25
Сапата
7
Армеро
3
Пинци
88
Инлер
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
21
Джовинко
24
Пачи
24
Пачи
21
Джовинко
87
Кандрева
4
Морроне
4
Морроне
87
Кандрева
9
Креспо
86
Божинов
86
Божинов
9
Креспо
22
Исла
19
Денис
19
Денис
22
Исла
3
Пинци
9
Корради
9
Корради
3
Пинци
Остались в запасе
Парма
Удинезе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Парма - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Эннио Тардини
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