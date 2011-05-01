Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 01 мая 2011
Фиорентина
01.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
5 : 2
Завершен
Удинезе
9'
Х. Варгас
21'
Г. Д'Агостино
51'
Г. Д'Агостино
71'
А. Черчи
86'
А. Черчи
29'
Д. Пинци
57'
К. Асамоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Удинезе
Замена
Н. Гулан
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
Ч. Натали
️️️️
А. Гамберини
ГОЛ! 5:2!
А. Черчи
Пас отдал
Р. Монтоливо
Замена
М. Выдра
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
М. Маркьонни
️️️️
Х. Варгас
ГОЛ! 4:2!
А. Черчи
Пас отдал
В. Бехрами
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
М. Бенатиа
ГОЛ! 3:2!
К. Асамоа
Пас отдал
Х. Денис
ГОЛ! 3:1!
Г. Д'Агостино
Пас отдал
Х. Варгас
Замена
Х. Денис
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
ГОЛ! 2:1!
Д. Пинци
ГОЛ! 2:0!
Г. Д'Агостино
14'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
ГОЛ! 1:0!
Х. Варгас
Пас отдал
А. Черчи
Замена
Г. Анджелла
️️️️
А. Кода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
21
Паскуаль
3
Кролдруп
5
Гамберини
29
Де Сильвестри
11
Варгас
18
Монтоливо
10
Д'Агостино
85
Бехрами
7
Черчи
19
Джилардино
3-2-4-1
1
Ханданович
4
Бенатиа
25
Сапата
35
Кода
22
Исла
26
Паскуале
7
Куадрадо
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
27
Асамоа
10
Ди Натале
10
Д'Агостино
24
Гулан
24
Гулан
10
Д'Агостино
5
Гамберини
14
Натали
14
Натали
5
Гамберини
11
Варгас
32
Маркьонни
32
Маркьонни
11
Варгас
35
Кода
33
Анджелла
33
Анджелла
35
Кода
7
Агьеманг-Баду
19
Денис
19
Денис
7
Агьеманг-Баду
7
Куадрадо
11
Выдра
11
Выдра
7
Куадрадо
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
1
Себастьян Фрей
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
22
Эмануэле Беларди
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Себастьян Фрей
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Удинезе
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+