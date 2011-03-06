Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Бари
Удинезе - Бари: обзор матча 06 марта 2011
Удинезе
06.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Бари
76'
А. Ди Натале (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Бари
Замена
А. Абди
️️️️
А. Ди Натале
Замена
Г. Рудольф
️️️️
Э. Хусеклепп
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
Э. Ривас
️️️️
А. Паризи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ди Натале
Замена
Д. Паскуале
️️️️
П. Армеро
Замена
Б. Корради
️️️️
Х. Куадрадо
Желтая карточка
А. Геззаль
Желтая карточка
А. Паризи
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
А. Гацци
Замена
М. Росси
️️️️
Н. Бельмонте
13'
Желтая карточка
П. Кодря
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
9
Хайме
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
3-5-2
1
Ханданович
6
Домицци
25
Сапата
4
Бенатиа
27
Асамоа
7
Армеро
3
Пинци
88
Инлер
7
Куадрадо
4
Санчес
10
Ди Натале
4-3-3
1
Жилле
14
Бельмонте
15
Глик
5
Масиелло
21
Паризи
7
Бентивольо
5
Кодря
14
Гацци
77
Окака-Чука
10
Хусеклепп
5
Геззаль
7
Армеро
26
Паскуале
26
Паскуале
7
Армеро
10
Ди Натале
22
Абди
22
Абди
10
Ди Натале
7
Куадрадо
9
Корради
9
Корради
7
Куадрадо
14
Бельмонте
13
Росси
13
Росси
14
Бельмонте
21
Паризи
27
Ривас
27
Ривас
21
Паризи
10
Хусеклепп
14
Рудольф
14
Рудольф
10
Хусеклепп
Остались в запасе
Удинезе
Бари
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
93
Даниэле Паделли
ВР
9
Хайме
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
9
Хайме
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Удинезе - Бари
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Бари
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+