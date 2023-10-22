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Steven Beitashour
Статистика
Steven Beitashour - статистика
Завершил карьеру
#33 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Колорадо
0 : 1
22.10.2023
Реал Солт-Лейк
89' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Даллас
1 : 1
15.10.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Динамо Хьюстон
5 : 1
08.10.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
2 : 2
28.09.2023
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Колорадо
2 : 1
17.09.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
03.09.2023
Колорадо
1' - 65'
США. МЛС, 38 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
31.08.2023
Колорадо
64' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
24.08.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
0 : 0
16.07.2023
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Колорадо
0 : 0
13.07.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
2 : 1
09.07.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Сент-Луис
2 : 0
02.07.2023
Колорадо
1' - 46'
США. МЛС, 28 тур
Колорадо
0 : 0
25.06.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 86'
США. МЛС, 25 тур
Орландо Сити
2 : 0
11.06.2023
Колорадо
46' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Колорадо
0 : 0
04.06.2023
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Коламбус
3 : 2
01.06.2023
Колорадо
83' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
0 : 1
28.05.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Колорадо
2 : 3
21.05.2023
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Атланта Юнайтед
4 : 0
18.05.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
30.04.2023
Колорадо
1' - 55'
США. МЛС, 13 тур
Колорадо
1 : 1
23.04.2023
Сент-Луис
1' - 70'
США. МЛС, 10 тур
Шарлотт
2 : 2
16.04.2023
Колорадо
1' - 74'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
0 : 1
09.04.2023
Колорадо
45' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Колорадо
0 : 0
02.04.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Сан-Хосе
1 : 0
12.03.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
0 : 0
05.03.2023
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сиэтл
4 : 0
27.02.2023
Колорадо
Был в запасе
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