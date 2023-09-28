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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Ванкувер Уайткепс
Колорадо - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 28 сентября 2023
Колорадо
28.09.2023, четверг, 04:30
США. МЛС, 27 тур
2 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
47'
Д. Рубио
67'
К. Бассетт
11'
М. Лаборда
78'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Ванкувер Уайткепс
Замена
️️️️
Р. Наварро
88'
Желтая карточка
М. Бомбито
87'
78'
ГОЛ! 2:2!
Б. Уайт
Пас отдал
С. Берхальтер
Замена
Д. Лейва
️️️️
Д. Рубио
74'
73'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Ахмед
73'
Замена
️️️️
С. Адекугбе
72'
Замена
️️️️
Р. Ларея
ГОЛ! 2:1!
К. Бассетт
Пас отдал
К. Ронан
67'
65'
Замена
С. Бечер
️️️️
Д. Хойлетт
Желтая карточка
K. Rosenberry
62'
53'
Замена
П. Вите
️️️️
Р. Галд
ГОЛ! 1:1!
Д. Рубио
Пас отдал
К. Харрис
47'
Замена
Л. Диас
️️️️
Б. Галван
46'
Замена
К. Харрис
️️️️
К. Кабрал
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Лаборда
Пас отдал
Р. Ларея
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
26
Abraham Rodriguez
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
77
Даррен Япи
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
28
Levonte Johnson
ЦЗ
5
Matteo Campagna
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
45
Педро Вите
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
4-1-2-3-3
27
Уилсон
2
Максе
15
Бомбито
2
6
Призо-Мбонге
25
Ронан
17
Бассетт
91
Кабрал
19
Николсон
16
Галван
9
Наварро
14
23
Ярброу
3-3-2-1-3
1
3
Адекугбе
2
Лаборда
20
Ахмед
22
Ларея
20
Кубас
14
30
Хойлетт
18
Шепф
21
Рапозо
24
Уайт
25
Галд
16
Кордова
Рубио
6
Лейва
6
Лейва
Рубио
16
Галван
11
Диас
11
Диас
16
Галван
11
Рубио
11
Рубио
91
Кабрал
14
Харрис
14
Харрис
91
Кабрал
25
Галд
45
Вите
45
Вите
25
Галд
20
Ахмед
6
Берхальтер
6
Берхальтер
20
Ахмед
30
Хойлетт
11
Бечер
11
Бечер
30
Хойлетт
Остались в запасе
Колорадо
Ванкувер Уайткепс
31
Марко Илич
ВР
26
Abraham Rodriguez
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
28
Levonte Johnson
ЦЗ
5
Matteo Campagna
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
26
Abraham Rodriguez
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Остались в запасе
28
Levonte Johnson
ЦЗ
5
Matteo Campagna
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Колорадо - Ванкувер Уайткепс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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