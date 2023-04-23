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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис: обзор матча 23 апреля 2023
Колорадо
23.04.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Луис
90+3'
М. Барриос
57'
R. Alm
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Сент-Луис
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Т. Паркер
ГОЛ! 1:1!
М. Барриос
90'
+3
Желтая карточка
Л. Абубакар
89'
79'
Желтая карточка
C. Martins
78'
Замена
S. Pidro
️️️️
Д. Нельсон
78'
Замена
M. Perez
️️️️
R. Alm
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
Б. Акоста
77'
Замена
A. Markanich
️️️️
Д. Уилсон
70'
Замена
Д. Япи
️️️️
S. Beitashour
70'
Замена
М. Барриос
️️️️
К. Кабрал
70'
Замена
J. Lewis
️️️️
M.
70'
61'
Замена
C. Martins
️️️️
Д. Страуд
61'
Замена
Т. Острак
️️️️
Клаусс
57'
ГОЛ! 0:1!
R. Alm
47'
Желтая карточка
Д. Страуд
46'
Замена
И. Вассилев
️️️️
A. Watts
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
22
Max
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
28
Miguel Perez
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
70
Selmir Pidro
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
4-2-1-4
27
Уилсон
2
Максе
2
5
Абубакар
6
Акоста
25
Ронан
91
Кабрал
33
23
Ярброу
22
11
Рубио
4-2-1-3
1
Бюрки
2
Нервински
22
Хайберт
14
Нельсон
26
Паркер
20
23
Левен
8
Страуд
10
99
Клаусс
16
Джоаккини
27
Уилсон
13
13
27
Уилсон
6
Акоста
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
6
Акоста
91
Кабрал
7
Барриос
7
Барриос
91
Кабрал
33
77
Япи
77
Япи
33
22
14
14
22
10
28
28
10
8
Страуд
12
12
8
Страуд
99
Клаусс
7
Острак
7
Острак
99
Клаусс
20
19
Вассилев
19
Вассилев
20
14
Нельсон
70
70
14
Нельсон
Остались в запасе
Колорадо
Сент-Луис
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Колорадо - Сент-Луис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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