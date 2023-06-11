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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Колорадо
Орландо Сити - Колорадо: обзор матча 11 июня 2023
Орландо Сити
11.06.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 25 тур
2 : 0
Завершен
Колорадо
56'
Ф. Торрес
83'
Р. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Колорадо
Замена
F. Martins
️️️️
М. Перейра
84'
ГОЛ! 2:0!
Р. Энрике
Пас отдал
Ф. Торрес
83'
81'
Замена
М. Барриос
️️️️
К. Ронан
Замена
Р. Энрике
️️️️
К. Смит
78'
77'
Замена
Д. Лейва
️️️️
К. Бассетт
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
Р. Шлегель
77'
75'
Вторая желтая
Л. Абубакар
72'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
Б. Акоста
71'
Замена
️️️️
J. Lewis
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Перейра
56'
Желтая карточка
К. Смит
52'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
А. Карлос
46'
Замена
М. Охеда
️️️️
У. Картахена
46'
46'
Замена
S. Beitashour
️️️️
К. Кабрал
39'
Красная карточка
Б. Галван
Желтая карточка
А. Карлос
24'
6'
Желтая карточка
Л. Абубакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
8
Felipe Martins
ЦП
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Колорадо
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
3-3-1-2
1
Галлезе
3
Карлос
6
Янссон
24
Смит
5
Араухо
16
Картахена
10
Перейра
11
Торрес
9
Кара
77
Ангуло
4-3-2-1
31
Илич
5
Абубакар
2
Максе
2
27
Уилсон
25
Ронан
6
Акоста
17
Бассетт
16
Галван
91
Кабрал
14
3
Карлос
21
Шлегель
21
Шлегель
3
Карлос
10
Перейра
8
8
10
Перейра
16
Картахена
10
Охеда
10
Охеда
16
Картахена
Шлегель
3
3
Шлегель
24
Смит
18
Энрике
18
Энрике
24
Смит
6
Акоста
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
6
Акоста
17
Бассетт
6
Лейва
6
Лейва
17
Бассетт
25
Ронан
7
Барриос
7
Барриос
25
Ронан
91
Кабрал
33
33
91
Кабрал
Остались в запасе
Орландо Сити
Колорадо
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Остались в запасе
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Орландо Сити - Колорадо
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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