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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Реал Солт-Лейк
Колорадо - Реал Солт-Лейк: обзор матча 21 мая 2023
Колорадо
21.05.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 20 тур
2 : 3
Завершен
Реал Солт-Лейк
33'
Д. Уилсон
74'
Л. Абубакар
12'
П. Руис
21'
Д. Мусовски
44'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Реал Солт-Лейк
Замена
A. Markanich
️️️️
Л. Абубакар
88'
84'
Замена
Э. Броди
️️️️
R. Rubin
Желтая карточка
К. Кабрал
77'
ГОЛ! 2:3!
Л. Абубакар
74'
73'
Желтая карточка
П. Руис
70'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мусовски
63'
Желтая карточка
Б. Охеда
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
Б. Акоста
62'
Замена
М. Барриос
️️️️
Б. Галван
62'
59'
Замена
Б. Охеда
️️️️
J. Loffelsend
58'
Желтая карточка
Б. Идальго
46'
Замена
Ж. Глад
️️️️
Э. Холт
Желтая карточка
С. Николсон
45'
+2
44'
ГОЛ! 1:3!
Д. Крейлах
35'
Желтая карточка
Д. Мусовски
ГОЛ! 1:2!
Д. Уилсон
Пас отдал
К. Ронан
33'
32'
Желтая карточка
Б. Овьедо
Желтая карточка
Б. Акоста
28'
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мусовски
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Руис
Пас отдал
Б. Идальго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
19
Сэм Николсон
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
7
Микаэль Барриос
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
47
Yosuke Hanya
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Delentz Pierre
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
23
Ilijah Paul
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
4-3-1-3
27
Уилсон
2
Максе
2
5
Абубакар
19
Николсон
6
Акоста
25
Ронан
91
Кабрал
16
Галван
23
Ярброу
14
2-3-5
18
МакМат
19
16
Овьедо
19
Идальго
87
Крейлах
17
Руис
27
19
Мусовски
28
4
Вера
20
Холт
5
Абубакар
13
13
5
Абубакар
6
Акоста
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
6
Акоста
16
Галван
7
Барриос
7
Барриос
16
Галван
20
Холт
15
Глад
15
Глад
20
Холт
19
8
Охеда
8
Охеда
19
28
3
Броди
3
Броди
28
19
Мусовски
11
Хулио
11
Хулио
19
Мусовски
Остались в запасе
Колорадо
Реал Солт-Лейк
31
Марко Илич
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
47
Yosuke Hanya
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
23
Ilijah Paul
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
47
Yosuke Hanya
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
23
Ilijah Paul
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Колорадо - Реал Солт-Лейк
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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